Чечня: только 0,2% жителей курят — самый низкий уровень в России

Чеченская Республика заняла первое место в России по низкому уровню курения с показателем 0,2%. В региональном рейтинге также выделились Ингушетия и Дагестан, тогда как Еврейская автономная область стала лидером по числу курящих.
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