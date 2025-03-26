Врач заявил, что у синдрома «внезапной смерти» отсутствуют какие-либо симптомы

Предсказать такую смерть невозможно.В Китае скоропостижно скончалась Цяньцянь, которую называли «ребенком тысячелетия», так как она родилась 31 декабря 1999 года практически перед наступлением нового тысячелетия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии