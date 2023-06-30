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Антон Бабиков: «Логинов пока не хочет в кадр попадать. Может, уговорю его когда-нибудь»

В июне  Бабиков и Логинов завели телеграм-канал «Союз двух биатлонистов». – Многие биатлонисты ведут свои каналы, но никто не делает интервью со спортсменами и тренерами.

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