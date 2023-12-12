В НБА обсуждают вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира получит как минимум место в плей-ин

НБА рассматривает способы дополнительного поощрения победителя нового внутрисезонного турнира. В лиге обсуждают вариант, при котором победитель внутрисезонного турнира автоматически получит как минимум 7-е место в конференции, что означает участие в плей-ин и оба матча на домашней площадке.