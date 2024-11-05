"Сколько можно издеваться над нами": Крик о помощи с Курщины. Пережившие мясорубку русские столкнулись с новыми проблемами

НК

Наталья Котельникова

Пока они не прикинут и не рассчитают - как и сколько под это дело можно стереть, сколько сертификатов на жильё можно присвоить и устроить жизнь своих деточек, мамаш и папаш, бывших супругов и любовниц - они никому ничего не дадут, только по 10 000рублей, это не спрячешь. Пока эти чиновники не поймут сколько можно незаметно в мутной воде рыбки наловить - НИЧЕГО не дадут.