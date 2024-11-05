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Царьград

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"Сколько можно издеваться над нами": Крик о помощи с Курщины. Пережившие мясорубку русские столкнулись с новыми проблемами

"Сколько можно издеваться над нами": Крик о помощи с Курщины. Пережившие мясорубку русские столкнулись с новыми проблемами

Жители Курской области, вынужденные бежать после вторжения ВСУ и устроенной ими мясорубки в первые же дни, когда практически в упор расстреливали гражданских, оказались в по-настоящему сложном положении.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Пока они не прикинут и не рассчитают - как и сколько под это дело можно стереть, сколько сертификатов на жильё можно присвоить и устроить жизнь своих деточек, мамаш и папаш, бывших супругов и любовниц - они никому ничего не дадут, только по 10 000рублей, это не спрячешь. Пока эти чиновники не поймут сколько можно незаметно в мутной воде рыбки наловить - НИЧЕГО не дадут.
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8 час.

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