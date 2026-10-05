Чернозем вместо скалы: искатели Ноева ковчега проверяют новую зацепку

Бурение формации Дурупынар на востоке Турции дало исследователям новые основания предполагать, что под ней могут находиться остатки Ноева ковчега.
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