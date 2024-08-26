В Минобороны рассказали о связи с главами приграничных территорий РФ

Работа идет в круглосуточном режиме В оперативную группу Координационного совета Минобороны по вопросам военной безопасности приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянских областей от оперативных штабов при губернаторах поступило 47 вопросов, связанных с ключевыми видами обеспечения группировки прикрытия государственной границы (в том числе, материально-техническое, транспортное, военно-техническое, медицинское, инженерно-строительное).