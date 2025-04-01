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Ротенберг о Кудашове: «Посмотрел момент – бутылку на лед выбросил Уил. Плохая привычка, наверное. Хочу поблагодарить судей – лучшие в мире. Это плей-офф: меньше слов, больше дела»

СКА обыграл «Динамо» (5:3, 1-2) в третьем матче серии первого раунда Кубка Гагарина. После пятого гола петербуржцев в пустые ворота главный тренер СКА Роман Ротенберг выругался в сторону лавки бело-голубых: «Пидорас, #####».

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