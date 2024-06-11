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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам не разрешат съедать продукты в магазине до оплаты

Россиянам не разрешат съедать продукты в магазине до оплаты

В правительстве РФ назвали три причины, почему это плохая идея Правительство намерено отклонить законопроект ЛДПР, предлагающий разрешить покупателям употреблять в магазинах продукты в индивидуальной упаковке до оплаты.

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Комментарии
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Семен Борисов
А до этого можно было???😅😂🤣
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17 час.
Зоя Копань
Ну наверное можно, а мы то большенстве своем обыватели и не знали что чекушку можно выпить до кассы и ещё и сдать тару! Наверное имелось ввиду поведение детей их нетерпимость стояния к кассе, захотелось срочно шоколадку и попить водички!
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17 час.

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