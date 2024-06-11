Россиянам не разрешат съедать продукты в магазине до оплаты

Зоя Копань

Ну наверное можно, а мы то большенстве своем обыватели и не знали что чекушку можно выпить до кассы и ещё и сдать тару! Наверное имелось ввиду поведение детей их нетерпимость стояния к кассе, захотелось срочно шоколадку и попить водички!