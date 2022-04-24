Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи

Он отметил, что Пасха - самый радостный и главный праздник. В этот день люди славят Спасителя, который, пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом.
Он отметил, что Пасха - самый радостный и главный праздник. В этот день люди славят Спасителя, который, пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом.
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