Российская газета

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Патриарх Кирилл поздравил верующих с праздником Пасхи

Он отметил, что Пасха - самый радостный и главный праздник. В этот день люди славят Спасителя, который, пережив страдания и мучительную казнь на кресте, воскрес на третий день из мертвых, победил смерть и разрушил власть дьявола над людским родом.

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