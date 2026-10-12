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«Выглядит почти как Range Rover Evoque»: отзывы водителей Jaecoo J7

Максим ФедоровВозраст: 48 летВодительский стаж: 29 лет Этой весной «семерка» Jaecoo буквально взорвала британский рынок, став самым продаваемым автомобилем в стране.

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