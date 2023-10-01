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Мнение россиян никого не интересует, поэтому Пугачева возвращается на российское телевидение, а Данила Козловский будет в жюри кинофестиваля

Оказывается, наши так называемые звезды, уехавшие из России в прошлом году, уехали не навсегда. Мы-то после их отъезда думали, мол, ну всё, теперь дышать легче станет (меньше народа — больше кислорода), Россия очистилась от ненужного груза.

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