TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 041 подписчик

Дочь звезды «Ментовских войн» выбрала не сцену, а юриспруденцию: почему Евгения Устюгова разрушила актёрскую династию

Дочь звезды «Ментовских войн» выбрала не сцену, а юриспруденцию: почему Евгения Устюгова разрушила актёрскую династию

Дочери актеров Александра Устюгова и Янины Соколовской Евгении исполнилось 18 лет. Ее детство прошло за кулисами и на съемочных площадках, но связывать жизнь со сценой девушка не стала.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии