В ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2026», направленной на пресечение распространения наркотиков растительного происхождения, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Рязанской области и уголовного розыска ОМВД России «Спасский» задержали 40-летнего жителя села Сушки.