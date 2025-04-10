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Закон, порядок, государство

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Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронированную и автомобильную технику ВСУ на Харьковском направлении СВО

Расчеты БпЛА самолетного типа «Молния-2» группировки войск «Север» уничтожили военные объекты, бронированную и автомобильную технику ВСУ на Харьковском направлении СВО

Получив координаты нахождения вражеского опорного пункта расчеты БпЛА точным попаданием ударного дрона с осколочно-фугасной боевой частью выбили противника с его позиций.

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