В дежурную часть отдела МВД России по Бугульминскому району обратилась местная жительница, которая сообщила о хищении сотового телефона, принадлежащего её несовершеннолетнему сыну.
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