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Полезные советы

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Нейрофитнес: взбодрите ваш мозг, ответив на эти 3 вопроса

Нейрофитнес: взбодрите ваш мозг, ответив на эти 3 вопроса

Решая разные занимательные задачки, вы делаете полезное дело для своего здоровья. Ведь регулярная тренировка мозга — один из способов замедлить возрастные изменения, улучшить концентрацию внимания и даже повысить уверенность в себе.

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