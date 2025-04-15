Нейрофитнес: взбодрите ваш мозг, ответив на эти 3 вопроса

Решая разные занимательные задачки, вы делаете полезное дело для своего здоровья. Ведь регулярная тренировка мозга — один из способов замедлить возрастные изменения, улучшить концентрацию внимания и даже повысить уверенность в себе.
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