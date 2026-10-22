❕ Потоки дождевой воды отводят от жилых домов в посёлке Партизанское на Южном берегу Крыма Это необходимо, чтобы не допустить подтоплений, сообщила заместитель главы администрации Ялты, временно исполняющая обязанности главы администрации Светлана Шевченко.