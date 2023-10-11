Певица появилась на публике и открыла благотворительный фестиваль «Белая трость».Знаменитая певица Диана Гурцкая растрогала публику словами о погибшем муже во время открытия благотворительного фестиваля «Белая трость», которое состоялось 10 октября.
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