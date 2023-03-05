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Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии: «Желаю всем познакомиться с ним. Это очень хороший человек»

Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии: «Желаю всем познакомиться с ним. Это очень хороший человек»

Криштиану Роналду встретился с мальчиком, пострадавшим от землетрясения в Сирии. После землетрясения в Сирии Набиль Саид рассказал спасателям, что мечтает о встрече с Роналду.

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