Foreign Affairs: российские олигархи желают получить Киев

Элита России смирилась с политикой руководства страны. Российские олигархи выбрали войну с коллективным Западом в лице НАТО, сообщают журналисты американского издания Foreign Affairs, приводя детали происходящего.
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