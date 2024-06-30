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Несекретные материалы

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Foreign Affairs: российские олигархи желают получить Киев

Foreign Affairs: российские олигархи желают получить Киев

Элита России смирилась с политикой руководства страны. Российские олигархи выбрали войну с коллективным Западом в лице НАТО, сообщают журналисты американского издания Foreign Affairs, приводя детали происходящего.

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Комментарии
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Eduard
Американцы всюду врут исочиняют!
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