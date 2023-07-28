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Президент Путин: Россия не уходит от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию конфликта на Украине

Президент Путин: Россия не уходит от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию конфликта на Украине

Российская Федерация не уходит от рассмотрения африканской инициативы по урегулированию украинского конфликта.

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