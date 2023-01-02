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«Челси» считает, что Мак Аллистер стоит 35-40 млн фунтов. «Брайтон» оценивает хавбека в 60 млн

«Челси» проявляет интерес к полузащитнику «Брайтона» Алексису Мак Аллистеру. По данным The Athletic, 24-летний хавбек рассмотрит вариант с уходом из «Брайтона», если его устроит возможный вариант продолжения карьеры.

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