Политолог выдвинул версию, сколько ещё ВСУ будут обстреливать Ростовскую область

По мнению Александра Сухаря, причина кроется в выборах президента в США.За минувшие несколько дней губернатор Ростовской области несколько раз сообщал, что системы противовоздушной обороны срабатывали на воздушные цели, находящиеся за пределами региона.
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