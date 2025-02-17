Мокрый снег падал и исчезал, едва касаясь ветвей берёз и мокрой земли. Отсутствие солнца ввергало в депрессию, клонило ко сну.
Что поделать, ей нравится весёлая жизнь
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сказк54а. Прямо Илья МуромЕц, сидел на печи 33 года, а потом встал, да давай врагов крушить налево-направо. Кто в этот бред про Илью поверит? Лишь полный1 болван. Так и я не верю в опус.
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17 час.
Александр Дербенев
Не веришь, промолчи! А раз язык высунул, значит и есть полный болван!
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8 час.
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