Моя семья. Счас...
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Что поделать, ей нравится весёлая жизнь

Что поделать, ей нравится весёлая жизнь

Мокрый снег падал и исчезал, едва касаясь ветвей берёз и мокрой земли. Отсутствие солнца ввергало в депрессию, клонило ко сну.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Сказк54а. Прямо Илья  МуромЕц, сидел на печи  33 года, а потом встал, да давай  врагов крушить  налево-направо. Кто в этот бред про Илью поверит? Лишь полный1  болван. Так и я  не верю в  опус.
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17 час.
Александр Дербенев
Не веришь, промолчи! А раз язык высунул, значит и есть полный болван!
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8 час.
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