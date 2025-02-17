Что поделать, ей нравится весёлая жизнь

Владимир Алтайцев

Сказк54а. Прямо Илья МуромЕц, сидел на печи 33 года, а потом встал, да давай врагов крушить налево-направо. Кто в этот бред про Илью поверит? Лишь полный1 болван. Так и я не верю в опус.