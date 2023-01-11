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Китайское СМИ: Украина не позволит ЕС выйти из кризиса

Китайское СМИ: Украина не позволит ЕС выйти из кризиса

Европейское руководство разрывается на части, решая две основные, но взаимоисключающие проблемы: энергетический кризис и конфликт на Украине.

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