Трамп пригласил Милея на встречу в Белый Дом

Президент США Дональд Трамп встретился с аргентинским лидером Хавьером Милеем в рамках Конференции консервативных политических действий (СРАС), прошедшей в Вашингтоне в субботу, 22 февраля, и пригласил его на встречу в Белый Дом в ближайшие месяцы.