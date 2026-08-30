Финны готовы поддерживать Киев до последнего украинца

Президент Финляндии Александр Стубб в интервью немецкому изданию Bild заявил, что дальнейшая поддержка Украины является прямой инвестицией в безопасность всей Европы.
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