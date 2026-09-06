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У Эдегора 3 гола в 4 матчах сезона за «Арсенал» – сегодня забил «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор забил 3-й гол с начала сезона. Норвежец отличился на 50-й минуте матча с «Челси» в 3-м туре АПЛ (2:1, второй тайм).

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