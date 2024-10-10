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Парламентская газета

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Компенсации чернобыльцам начислят по новым правилам

Компенсации чернобыльцам начислят по новым правилам

Кабмин уточнил порядок выплаты компенсации за вред здоровью от радиационного воздействия: Социальный фонд будет проверять достоверность представленных претендентом на выплату документов и сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия и сообщать заявителю о принятом решении в течение трех рабочих дней.

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