Компенсации чернобыльцам начислят по новым правилам

Кабмин уточнил порядок выплаты компенсации за вред здоровью от радиационного воздействия: Социальный фонд будет проверять достоверность представленных претендентом на выплату документов и сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия и сообщать заявителю о принятом решении в течение трех рабочих дней.