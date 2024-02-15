После пожара во дворе здания «Известия Холл» начата доследственная проверка

По факту пожара во дворе здания «Известия Холл» в Москве организована доследственная проверка. Об этом Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) России по городу Москве сообщило 15 февраля в своем Telegram-канале.
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