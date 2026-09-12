SpaceX нашла анонимного арендатора серверов на $13 млрд в год и планирует поймать первую и вторую ступени Starship в 2026 году

Об этом рассказал финансовый директор SpaceX Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен представил обновленную информацию о целевых показателях продаж компании и планах испытательных полетов Starship.
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