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SpaceX нашла анонимного арендатора серверов на $13 млрд в год и планирует поймать первую и вторую ступени Starship в 2026 году

SpaceX нашла анонимного арендатора серверов на $13 млрд в год и планирует поймать первую и вторую ступени Starship в 2026 году

Об этом рассказал финансовый директор SpaceX Финансовый директор SpaceX Брет Джонсен представил обновленную информацию о целевых показателях продаж компании и планах испытательных полетов Starship.

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