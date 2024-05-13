Кто станет новым губернатором Кузбасса: элиты обсуждают три фамилии

Кемеровская область – в ожидании нового губернатора. Действующий глава региона Сергей Цивилев переходит в правительство Российской Федерации в ранге министра энергетики РФ, но его преемник в Кузбассе еще не назван.
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