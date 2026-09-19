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Широкие плечи, кейпы и мохер: как выбрать идеальное пальто на осень и выглядеть дорого

Широкие плечи, кейпы и мохер: как выбрать идеальное пальто на осень и выглядеть дорого

Какие фасоны пальто вышли из моды, а за какими трендами сейчас охотятся стилисты и звезды. Этот предмет гардероба сегодня все чаще становится самостоятельной частью образа, а не просто банальной верхней одеждой.

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