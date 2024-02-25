Александр Лукашенко не исключил, что может пойти на новый президентский срок

Таким образом, он в седьмой раз может стать президентом Белоруссии. Хотя раньше обещал больше не выдвигаться, говорил, что «наелся президентства»В воскресенье, 25 февраля, в Белоруссии проходят выборы в парламент.
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