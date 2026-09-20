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Газета.ру

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МВД: в 23 регионах России было 56 ложных сообщений о минировании

МВД: в 23 регионах России было 56 ложных сообщений о минировании

В 23 российских регионах было 56 попыток помешать выборам с помощью ложных сообщений о минировании, заявил ТАСС первый замминистра внутренних дел РФ Андрей Курносенко.

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