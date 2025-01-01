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Китай

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Два наиболее важных события в Грузии в 2024 году

Тбилиси, 31 декабря /Синьхуа/ -- Уходящий 2024 год в Грузии ознаменовался рядом важных событий, среди которых политики и международные эксперты выделяют два: углубление политических и экономических отношений между Грузией и Китаем, а также проведение парламентских и президентских выборов.

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