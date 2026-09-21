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Экс-замглавы УФСИН признан виновным в растрате 126 млн рублей при строительстве "Крестов-2"

Экс-замглавы УФСИН признан виновным в растрате 126 млн рублей при строительстве "Крестов-2"

Дзержинский районный суд Петербурга огласил приговор бывшему заместителю начальника УФСИН Сергею Мойсеенко, признанному виновным по делу о растрате почти 126 млн рублей, выделенных на строительство изолятора «Кресты-2».

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