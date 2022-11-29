Сборные Англии и США вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Англии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, передает РИА Новости.В заключительном матче группового этапа подопечные Гарета Саутгейта одержали победу над соперниками из Уэльса, встреча завершилась со счетом 3:0.