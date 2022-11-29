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Сборные Англии и США вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборные Англии и США вышли в плей-офф чемпионата мира по футболу

Сборная Англии пробилась в 1/8 финала чемпионата мира по футболу в Катаре, передает РИА Новости.В заключительном матче группового этапа подопечные Гарета Саутгейта одержали победу над соперниками из Уэльса, встреча завершилась со счетом 3:0.

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