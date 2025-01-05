В Корнелльском университете найден способ превращать электронный мусор в золото

Новая разработка также будет способствовать преобразованию углекислого газа в нужные соединения.Исследователи из Корнелльского университета представили инновационный метод, позволяющий извлекать золото из старых электронных устройств.
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