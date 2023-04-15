Самое время мечтать. В Лужниках покажут иммерсивный аудиоспектакль

28 апреля в Лужниках в Москве состоится премьера иммерсивного аудиоспектакля, задача которого — напомнить современным зрителям о том, что мечтать никогда не поздно, нужно лишь воскресить в памяти эти забытые многими с детства ощущения легкости: «мышечная память» есть у всех, кто занимается спортом, а тренировки по мечтам стоит только внести в рабочий календарь и через какое-то время удивиться тому, куда приводят мечты и как легко они воплощаются в реальность, если только захотеть по-настоящему.