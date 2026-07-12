Патриарх Кирилл назвал главное условие народного уважения к властям

Патриарх напомнил, что народ почитает власти, когда они соблюдают заповеди.В воскресенье, после завершения богослужения в Петропавловском соборе Северной столицы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о природе авторитета государственного управления.