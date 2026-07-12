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Царьград

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Патриарх Кирилл назвал главное условие народного уважения к властям

Патриарх Кирилл назвал главное условие народного уважения к властям

Патриарх напомнил, что народ почитает власти, когда они соблюдают заповеди.В воскресенье, после завершения богослужения в Петропавловском соборе Северной столицы, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал о природе авторитета государственного управления.

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