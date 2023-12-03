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Приезжающие в Крым дети из новых территорий воспитаны в ненависти к России

Приезжающие в Крым дети из новых территорий воспитаны в ненависти к России

Политнавигатор Психолого-педагогическая работа должна вестись с детьми, прибывшими из Запорожской и Херсонской областей.

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Комментарии
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Александр Бурцев
Это будущие бандеровцы, сколько волка не корми он собакой не будет, с ними наши внуки опять воевать будут.
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3 час.
Oleg Prauskov
Фашизм и бандеровщину надо уничтожать в зародыше,даже если это не гуманно,не стоит трать время на .....
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3 час.
Владимир Тойвонен
Такая же история в Эстонии. Эстонцы, служившие в фашистской армии и в СС, а также бывшие лесные братья, воспитали своих детей в духе ненависти к русским, и теперь их дети продолжают воспитывать уже своих детей и т.д. И в школе учат свою историю, говоря, что эстонцы, вместе с немцами, боролись с оккупантами из СССР за свободную Эстонию. И у власти сейчас все те, кто воспитан в таком духе. Есть и нормальные эстонцы которые дружат с русскими, но таких мало и это простые работяги.
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2 час.

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