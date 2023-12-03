Приезжающие в Крым дети из новых территорий воспитаны в ненависти к России

Владимир Тойвонен

Такая же история в Эстонии. Эстонцы, служившие в фашистской армии и в СС, а также бывшие лесные братья, воспитали своих детей в духе ненависти к русским, и теперь их дети продолжают воспитывать уже своих детей и т.д. И в школе учат свою историю, говоря, что эстонцы, вместе с немцами, боролись с оккупантами из СССР за свободную Эстонию. И у власти сейчас все те, кто воспитан в таком духе. Есть и нормальные эстонцы которые дружат с русскими, но таких мало и это простые работяги.