"Мы должны поддерживать русских. Отвечать недругам, как единое целое". Мудрый дагестанец

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Один прутик легко сломать, но если эти &quot;прутики&quot; связаны в один пучок - попробуй сломай его - ничего не получится!
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1 д.
валентин Савельев
Не дай бог допустить к власти таких ревнителей веры, не дай бог!
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1 д.
Андрей
С какого бадуна и кем был вообще поставлен вопрос об этих хибжабах-никабах! В стране всегда была школьная форма и в республиках средней Азии и Кавказа тоже была единая школьная форма... Но радикальный ислам пришёл и в Россию и его последователи в Госдуме пытаются его продавить во всех сферах жизни нашей страны! Отчего депутаты в Госдуме не хотят дать отпор экстремистам в Госдуме?
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1 д.

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