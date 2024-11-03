"Мы должны поддерживать русских. Отвечать недругам, как единое целое". Мудрый дагестанец

Один прутик легко сломать, но если эти "прутики" связаны в один пучок - попробуй сломай его - ничего не получится!

Андрей

С какого бадуна и кем был вообще поставлен вопрос об этих хибжабах-никабах! В стране всегда была школьная форма и в республиках средней Азии и Кавказа тоже была единая школьная форма... Но радикальный ислам пришёл и в Россию и его последователи в Госдуме пытаются его продавить во всех сферах жизни нашей страны! Отчего депутаты в Госдуме не хотят дать отпор экстремистам в Госдуме?