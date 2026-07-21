Из–за дефицита бензина продажи гибридов в РФ взлетели: самые популярные модели

Продажи электромобилей и гибридов в России резко пошли вверх.Согласно данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за последние три недели (с 29 июня по 19 июля) рынок таких авто прибавил 83% по сравнению со средними недельными показателями первой половины года.
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