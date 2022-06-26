Блінкен: Путін не досяг своєї стратегічної мети в Україні Голова Держдепартаменту прокоментував російську агресію проти України та внесок НАТО у справу допомоги Києву У неділю, в інтерв'ю на каналі CNN, держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що стратегічна Мета президента Росії Володимира Путіна – «покласти край суверенітету та незалежності України, стерти її з карти, включити до […] Сообщение Блінкен: Путін не досяг своєї стратегічної мети в Україні появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.