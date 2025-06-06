Китай раскрыл характеристики ядерной МБР «Дунфэн-5B»

Китайская межконтинентальная баллистическая ракета «Дунфэн-5В» / © CCTV В репортаже CCTV журналисты сообщили, что «Дунфэн-5В» — стратегическая межконтинентальная баллистическая ракета первого поколения, разработанная в начале 1970-х годов и официально принятая на вооружение в 1981 году.