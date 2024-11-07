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Матвей Ветлугин: «Периодически травма дает о себе знать, она не сковывает меня в том, что я должен делать, но ограничивает объем того, что могу делать»

Фигурист получил растяжение связок голеностопа.  «Периодически травма дает о себе знать, она не сковывает меня в том, что я должен делать, но ограничивает объем того, что могу делать.

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