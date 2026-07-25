Служебное жильё, новые должности и быстрые повышения: почему вокруг руководства полиции возникли вопросы

В правоохранительной системе Украины вновь возникла дискуссия вокруг принципов кадровой политики. Поводом стали журналистские материалы, в которых анализируются решения по назначению сотрудников на руководящие должности, получение ими служебного жилья и изменения в званиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии