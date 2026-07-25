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Прораб Днепропетровщины

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Служебное жильё, новые должности и быстрые повышения: почему вокруг руководства полиции возникли вопросы

Служебное жильё, новые должности и быстрые повышения: почему вокруг руководства полиции возникли вопросы

В правоохранительной системе Украины вновь возникла дискуссия вокруг принципов кадровой политики. Поводом стали журналистские материалы, в которых анализируются решения по назначению сотрудников на руководящие должности, получение ими служебного жилья и изменения в званиях.

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