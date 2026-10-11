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МОСИНФОРМ

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Три жилых дома капитально отремонтируют на Ореховом бульваре

Три жилых дома капитально отремонтируют на Ореховом бульваре

В районе Орехово-Борисово Южное идет капитальный ремонт трех жилых зданий. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы восстанавливают фасады, обновляют кровлю и подвалы, меняют магистрали инженерных коммуникаций.

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